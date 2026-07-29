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"AC Milan smentisce le false notizie circolate in questi minuti riguardanti Franco Baresi". Il club rossonero fa chiarezza sulle condizioni del Capitano
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Il Milan smentisce le notizie che stanno circolando su Franco Baresi, chiedendo rispetto per la privacy dello storico Capitano rossonero
Con un comunicato ufficiale il Milan fa chiarezza sulle condizioni di salute di Franco Baresi, chiedendo di rispettare la sua privacy.
"AC Milan smentisce le false notizie circolate in questi minuti riguardanti Franco Baresi. Franco sta affrontando un momento delicato e il Club gli è accanto con affetto, così come alla sua famiglia. Invitiamo tutti a rispettare la sua privacy e a non contribuire alla diffusione di informazioni prive di qualsiasi fondamento".
AC Milan smentisce le false notizie circolate in questi minuti riguardanti Franco Baresi.— AC Milan (@acmilan) July 29, 2026
Franco sta affrontando un momento delicato e il Club gli è accanto con affetto, così come alla sua famiglia.
Invitiamo tutti a rispettare la sua privacy e a non contribuire alla diffusione…
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