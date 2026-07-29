Sabatini: "Ho visto esultare Camarda togliendosi la maglietta: fisico ancora da adolescente a Lecce. Ora non lo è più"

vedi letture

Sandro Sabatini, giornalista, si è così espresso a Microfono Aperto su Francesco Camarda, attaccante classe 2008 del Milan.

Sandro Sabatini, giornalista, si è così espresso a Microfono Aperto su Francesco Camarda, attaccante classe 2008 del Milan: "Camarda può essere il futuro della Nazionale italiana? Sì. Al momento Pio è ancora più forte e Kean è ancora più forte. Sono stato molto attento a non seguire l'onda dei social su Camarda. Quando è stato fatto debuttare al Milan hanno fatto un'operazione di marketing di cinismo pericoloso. Un ragazzino che poteva giocare negli Allievi e l'hanno mandato a giocare a San Siro. Poi l'ho visto a Lecce, prestito totalmente sbagliato perché il Lecce passava la metà campo tre volte a partita: che doveva fare Camarda? Poi l'ho visto esultare e togliersi la maglietta: fisico ancora da adolescente. A distanza di un anno non è più un adolescente: è un ragazzo e potrà fare la stessa carriera di Pio Esposito. Non so se possa diventare più bravo uno o l'altro. Mi auguro che lo diventino entrambi così saranno la coppia della Nazionale",

Le parole di Gila per Camarda

Mario Gila, nuovo acquisto milanista, ha speso bellissime parole nei confronti di Francesco Camarda, con il quale ha instaurato fin da subito un ottimo rapporto: "Quale compagno vorrei avere vicino durante un volo? Camarda. E' molto simpatico, mi vuole fare stare bene, parla con me. Ha un grande futuro davanti a lui, spero di potergli dare una mano pure io. Abbiamo un bel rapporto, sono contento di averlo conosciuto". Camarda ha ascoltato le parole del difensore spagnolo e poi lo ha ringraziato così: "Ma grazie Marione! Numero uno!" le parole del giovane centravanti rossonero che poi ha anche abbracciato Gila.