Primo Piano Milan, Diawara terzo acquisto ma non basta: serve accelerare. Ecco dove bisogna intervenire

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Il punto sul mercato del Milan tra cessioni ed entrate.

Questa mattina è arrivata l'ufficialità del terzo colpo in entrata del Milan, Sankhoun Diawara, difensore classe 2006 in arrivo dal Troyes (LEGGI QUI il comunicato). Nonostante la giovanissima età e la necessità di lasciargli tutto il tempo necessario per crescere, il francese sulla carta sarà per caratteristiche il sostituto di Pavlovic: mancino naturale, aggressività, predominanza fisica e buona qualità in conduzione palla. Nonostante sia il terzo colpo dop Ramos e Gila, Cardinale deve necessariamente accelerare perchè manca sempre meno all'inizio del campionato e la squadra ha bisogno ancora di diversi accorgimenti.

VENDERE PER COMPRARE? E ALLORA CHE SI VENDA

Dopo aver speso poco più di 100 milioni nel giro di pochi giorni, il patron del Milan ha rallentato e aspetta nuovi introiti da poter poi reinvestire sul mercato. Il rallentamento però, anche in parte comprensibile, non deve divenire un arenamento. Amorim, il suo staff e il club devono al più presto individuare definitivamente quali sono i giocatori da poter lasciare partire per cercare di ricomporre un tesoretto da spendere. In questo senso la tourneè in Australia, che oggi è al suo secondo giorno, sarà fondamentale ma il tempo stringe perchè il fischio d'inizio di Torino-Milan sarà tra 25 giorni. Il caso Leao è momentaneamnete bloccato, come vi abbiamo raccontato nella giornata di ieri, c'è distanza tra richeista del Milan (60 milioni tra parte fissa e bonus) e offerta dei turchi (40 milioni totali). Le voci su un possibile doppio colpo del Coventry per Tomori e Loftus-Cheek al momento non trovano ulteriori sviluppi e la cessione di Estupinian all'Aston Villa è bloccata, con l'offerta degli inglesi arrivata a 15 milioni circa.

DOVE SERVE INTERVENIRE NECESSARIAMENTE?

Partendo dalla retroguardia, superato Maignan, troviamo la linea a tre di Amorim: oltre all'arrivo di Gila e Diawara, al Milan servirebbe un ulteriore innesto, soprattutto con la possibile partenza di Tomori, e che abbia delle caratteristiche che si sposino con l'idea di gioco del portoghese. Anche sulle fasce il Milan deve intervenire, soprattutto a sinistra. Mentre Bartesaghi è confermato, Estupinian dovrebbe rimanere in uscita e dunque andrà preso un sostituto che possa per lo meno giocarsi il posto col giovane classe 2005 o che addirittura parta avanti nelle gerarchie. Nel lato opposto invece il Milan è ben coperto tra Saelemaekers, Athekame e Chukwueze che, almeno in queste prime uscite, è impiegato da esterno largo. A centrocampo c'è parecchio traffico, molti i giocatori attualmente in rosa ma forse pochi utili e pienamente apprezzati da Amorim. Da capire dunque quante saranno le uscite, chi si alternerà con Luka Modric (o viceversa) e chi farà da sostituto di Rabiot. Anche sulla trequarti bisogenrà mettere mano: Pulisic dovrebbe restare e quindi occuperebbe certamente uno dei due posti con Nkunku che potrebbe diventare suo compagno di reparto. A quel punto andrebbero comprate due alternative minimo, a meno che si decida di alzare Chukwueze dietro la punta e allora la necessità sarebbe di un solo innesto. Infine li davanti, con Ramos che guiderà l'attacco rossonero, Amorim pare abbia deciso di puntare su Camarda e forse in futuro anche Kostic per il ruolo di subentrante e alternativa.