Pellegatti su Leao: “Ballano 10 milioni, fondamentale che i turchi si qualifichino in Champions”

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Pellegatti rivela aggiornamenti sulla trattativa per la cessione di Leao.

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato di Rafa Leao, dell'offerta del Fenerbahce e di una condizione fondamentale per far si che il portoghese accetti la squadra turca. Queste le sue parole.

"Ci sono 10 milioni di differenza tra la richiesta del Milan e l'offerta del Fenerbahce che con i bonus potrebbe arrivare a 50. Il Milan vuole arrivare coi bonus a 60, altrimenti non se ne parla. Kamer, il plenipotenziario del Fenerbace, è andato in Polonia dove il Fenerbahce è impegnato per il passaggio del turno della Champions League e dobbiamo guardarlo, guardare e tifare un po' egoisticamente perché una delle condizioni che mette Leao per approfondire la questione del suo trasferimento in Turchia è che giochi la Champions League".