Il Bologna si è inserito su Comotto, ma il Milan vuole tenerlo nella rosa di Amorim
Secondo quanto riportato da TMW, nelle scorse settimane "il Bologna aveva manifestato interesse" per Christian Comotto, "provando a inserirsi per assicurarsi uno dei prospetti più promettenti del vivaio milanista. Al momento, però, i rossoblù non avrebbero ottenuto risultati concreti e la permanenza del giocatore in rossonero appare l'ipotesi più probabile. Decisivi sono stati anche il recente rinnovo fino al 30 giugno 2031, con opzione per un'ulteriore stagione, e la volontà della società di continuare a valorizzare i giovani italiani".
Le parole di Comotto dopo il rinnovo
Il centrocampista classe 2008, l'anno scorso in prestito allo Spezia in Serie B, ha espresso tutta la sua soddisfazione su Instagram: "Un onore prolungare il mio legame con il club che mi ha cresciuto e che amo. Grazie Milan".
A questo proposito sono arrivate anche le dichiarazioni di Gerry Cardinale: "Il nostro impegno a lungo termine nel rinnovare i contratti di Camarda e Comotto è pienamente coerente con la visione che ho delineato per il club da quando ne sono diventato proprietario. Entrambi rappresentano il meglio del Milan: il nostro vivaio e la direzione che il club intende seguire in futuro. Indossare la maglia del Milan deve essere un privilegio. Ed è proprio su questo che vogliamo puntare, assicurandoci di avere un'organizzazione capace di formare giocatori che incarnino al meglio i valori del Milan e ciò che il club rappresenterà negli anni a venire. Sia Camarda che Comotto sono l'emblema di ciò che significa essere il Milan: giochiamo per vincere e loro sono dei vincenti".
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