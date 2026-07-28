Il Bologna si è inserito su Comotto, ma il Milan vuole tenerlo nella rosa di Amorim

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Secondo quanto riportato da TMW, nelle scorse settimane il Bologna aveva manifestato interesse per Christian Comotto, centrocampista del Milan.

Secondo quanto riportato da TMW, nelle scorse settimane "il Bologna aveva manifestato interesse" per Christian Comotto, "provando a inserirsi per assicurarsi uno dei prospetti più promettenti del vivaio milanista. Al momento, però, i rossoblù non avrebbero ottenuto risultati concreti e la permanenza del giocatore in rossonero appare l'ipotesi più probabile. Decisivi sono stati anche il recente rinnovo fino al 30 giugno 2031, con opzione per un'ulteriore stagione, e la volontà della società di continuare a valorizzare i giovani italiani".

Le parole di Comotto dopo il rinnovo

Il centrocampista classe 2008, l'anno scorso in prestito allo Spezia in Serie B, ha espresso tutta la sua soddisfazione su Instagram: "Un onore prolungare il mio legame con il club che mi ha cresciuto e che amo. Grazie Milan".

A questo proposito sono arrivate anche le dichiarazioni di Gerry Cardinale: "Il nostro impegno a lungo termine nel rinnovare i contratti di Camarda e Comotto è pienamente coerente con la visione che ho delineato per il club da quando ne sono diventato proprietario. Entrambi rappresentano il meglio del Milan: il nostro vivaio e la direzione che il club intende seguire in futuro. Indossare la maglia del Milan deve essere un privilegio. Ed è proprio su questo che vogliamo puntare, assicurandoci di avere un'organizzazione capace di formare giocatori che incarnino al meglio i valori del Milan e ciò che il club rappresenterà negli anni a venire. Sia Camarda che Comotto sono l'emblema di ciò che significa essere il Milan: giochiamo per vincere e loro sono dei vincenti".