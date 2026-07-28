Il Milan alza il muro per Leao: o arrivano 60 milioni per il titolo definitivo o non se ne parla

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Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il giornalista Pietro Mazzara si è così espresso sul futuro di Rafael Leao.

Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il giornalista Pietro Mazzara si è così espresso sul futuro di Rafael Leao: "Il club sta avendo un atteggiamento molto poco malleabile sulle situazioni di alcuni calciatori come, ad esempio, quella di Rafael Leao.

Quella del portoghese è una vicenda complicata, dove compare anche la figura di Jorge Mendes in qualità di consigliere strategico di Cardinale. Un mese fa vi avevamo raccontato di come l’entourage di Leao (che ha il mandato esclusivo per la procura del ragazzo) avesse proposto al Milan una valutazione di 60 milioni trattabili, anche con la formula del prestito iper oneroso con obbligo di riscatto. Ebbene, negli ultimi giorni, dal quarto piano si è alzato un muro su formula e valutazione del giocatore: o arrivano 60 milioni per il titolo definitivo o non se ne parla. Una situazione che rischia di diventare esplosiva perché Leao è un elemento in grado di creare tensione dentro un ecosistema che non gli va più a genio. È evidente che per come gioca Amorim, Rafa sia un calciatore inadatto, ma il Milan non può permettersi di avere in casa una bomba a orologeria. Ecco perché nelle prossime settimane sono previsti dei nuovi contatti per cercare di ammorbidire la posizione del club sul lato economico, il che renderebbe più facile la contrattazione (soprattutto) con il Fenerbahçe".