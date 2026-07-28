Il grande problema del mercato estivo del Milan di Cardinale è la cessione degli esuberi

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Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il direttore Antonio Vitiello si è così espresso sul calciomercato del Milan.

Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il direttore Antonio Vitiello si è così espresso sul calciomercato del Milan: "Saranno ore davvero cruciali per il futuro di Rafa Leão. Il Fenerbahçe è arrivato ieri a Milano e oggi è previsto un confronto con il Milan per trovare un'intesa sul prezzo del cartellino dell'attaccante portoghese. I turchi hanno tutta l'intenzione di spingere fino a trovare un accordo e potrebbero mettere sul tavolo delle trattative fino a 40 milioni di euro.

Il Milan, però, per cedere Rafa chiede circa 50-60 milioni di euro e soprattutto non vuole prendere in considerazione un prestito con diritto di riscatto: la società rossonera vuole una cessione a titolo definitivo, con la cifra garantita fin da subito.

Il Milan, tra l'altro, è fermo anche sul mercato in entrata perché sta incontrando enormi difficoltà nel cedere gli esuberi. Ed è questo il grande problema del mercato estivo del Milan di Gerry Cardinale. Siamo arrivati al 28 luglio e non è ancora partito neanche un giocatore in esubero. Questo significa che nel prossimo mese dovranno essere ceduti almeno dieci calciatori. Non è mai facile vendere e lo dimostra anche il fatto che negli anni passati i rossoneri hanno sempre avuto difficoltà nello sfoltire la rosa. Solamente l'anno scorso e due anni fa sono riusciti a ottenere risorse importanti dalle cessioni, ed è proprio quello che servirebbe anche in questa sessione di mercato".