Calciomercato
Trattativa Leao, l'aereo con il delegato del Fenerbahce ha lasciato Milano
MilanNews.it
Secondo fonti turche, l'aereo del Fenerbahce con il delegato del club Cihan Kamer, ha lasciato in questi minuti Milano
Nella serata di ieri si è registrato l'arrivo in Italia e a Milano di una delegazione del Fenerbahce, in particolare del dirigente Cihan Kamer. Da più fonti, nella giornata di oggi, è emerso che gli emissari del club turco avessero un incontro con il Milan per la trattativa relativa a Rafael Leao, probabilmente avvenuto nella sede di Casa Milan.
In questi minuti diverse fonti turche sui social media riportano che l'aereo del Fenerbahce con Cihan Kamer a bordo è partito da Milano in questi minuti. Il velivolo è diretto in Polonia dove evidentemente la società di Istanbul domani ha in programma la gara di ritorno dei preliminari di Champions League contro il Gornik Zabrze. Si attendono aggiornamenti in merito alla trattativa per Rafael Leao.
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Giornalista di MilanNews.it, dove si occupa di attualità rossonera, approfondimenti e notizie dedicate al Milan e al calciomercato.
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