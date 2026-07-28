Soulé proposto al Milan. Moretto: "È molto apprezzato dal Diavolo che sta cercando un giocatore con le sue caratteristiche"

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L'esperto di mercato Matteo Moretto ha rivelato che al Milan è stato proposto Soulé della Roma per la trequarti

Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha dato questi aggiornamenti sul mercato del Milan che è sempre alla ricerca di un rinforzo sulla trequarti: "Sono settimane che parliamo del possibile addio di Matias Soulé alla Roma. I giallorossi sono aperti ad ascoltare offerte per Soulé, si è parlato tanto di Premier League e anche di un suo possibile futuro in Arabia, ma voglio raccontarvi un retroscena che è da capire se potrà diventare o meno qualcosa di concreto: nei giorni scorsi, Solué è stato proposto anche al Milan che sta cercando un giocatore con quelle caratteristiche. Da capire se ci possa essere i margini per un reale trattativa, ma Soulé, che ha il contratto in scadenza nel 2029 con la Roma, è un giocatore apprezzato dal club rossonero".

Oggi potrebbe essere una giornata impontante anche per il futuro di Rafael Leao: "Oggi ci saranno contatti diretti tra il Fenerbahçe, il Milan e chi cura gli interessi di Leao. Ci saranno più incontri per capire se questa trattativa può andare avanti. C'è la volonta dei turchi di presentare un'offerta impotante per comprare Leao a titolo definitivo. Bisogna capire anche quale sarà l'offerta per Leao che ad oggi non è così caldo nell'accettare questa soluzione. Ma è chiaro che le cose potrebbero cambiare davanti ad una certa offerta economica. E' una giornata importante per capire il futuro di Rafael Leao".