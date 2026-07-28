Soulé proposto al Milan. Moretto: "È molto apprezzato dal Diavolo che sta cercando un giocatore con le sue caratteristiche"
Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha dato questi aggiornamenti sul mercato del Milan che è sempre alla ricerca di un rinforzo sulla trequarti: "Sono settimane che parliamo del possibile addio di Matias Soulé alla Roma. I giallorossi sono aperti ad ascoltare offerte per Soulé, si è parlato tanto di Premier League e anche di un suo possibile futuro in Arabia, ma voglio raccontarvi un retroscena che è da capire se potrà diventare o meno qualcosa di concreto: nei giorni scorsi, Solué è stato proposto anche al Milan che sta cercando un giocatore con quelle caratteristiche. Da capire se ci possa essere i margini per un reale trattativa, ma Soulé, che ha il contratto in scadenza nel 2029 con la Roma, è un giocatore apprezzato dal club rossonero".
Oggi potrebbe essere una giornata impontante anche per il futuro di Rafael Leao: "Oggi ci saranno contatti diretti tra il Fenerbahçe, il Milan e chi cura gli interessi di Leao. Ci saranno più incontri per capire se questa trattativa può andare avanti. C'è la volonta dei turchi di presentare un'offerta impotante per comprare Leao a titolo definitivo. Bisogna capire anche quale sarà l'offerta per Leao che ad oggi non è così caldo nell'accettare questa soluzione. Ma è chiaro che le cose potrebbero cambiare davanti ad una certa offerta economica. E' una giornata importante per capire il futuro di Rafael Leao".
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