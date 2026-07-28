Il Fenerbahçe a Casa Milan. Ecco la prima offerta per Leao: prestito da 5 milioni con obbligo di riscatto a 35 più 2 di bonus
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La delegazione del Fenerbahçe è a Casa Milan per trattare con il Milan l'acquisto di Rafael Leao. C'è distanza tra i due club
Dopo essere sbarcata ieri sera a Malpensa, la delegazione del Fenerbahçe si è recata questa mattina a Casa Milan per parlare con il club rossonero di Rafael Leao. Lo riferisce sportmediaset.it che spiega che i turchi hanno messo sul piatto un prestito oneroso da 5 milioni di euro con obbligo di riscatto a 35 più 2 di bonus, per un totale di 42 milioni di euro.
Il Milan, però, vuole più soldi per il cartellino del portoghese e una formula diverse: almeno 50 milioni di euro e cessione a titolo definitivo. Al momento non c'è ancora l'ok da parte di Gerry Cardinale, ma la trattativa tra le parti va avanti. Il Fenerbahçe ha già un accordo di massima con Leao per un quadriennale da 12 milioni di euro a stagione.
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