Dall'Inghilterra: Liverpool, contatto con il Milan per Tomori

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Il Liverpool sta cercando un nuovo difensore e tra i profili che sta valutando c'è anche quello di Fikayo Tomori del Milan

Secondo alcune indiscrezioni che arrivano dall'Inghilterra, il Liverpool è alla ricerca di un nuovo difensore centrale da inserire nella rosa di Andoni Iraola e tra i nomi che sta valutando c'è anche quello di Fikayo Tomori. I Reds avrebbero anche già avuto dei contatti con il Milan per parlare del difensore inglese che ha un contratto con il Diavolo in scadenza tra un anno.

Scrive James Wathland su X: "Il Liverpool ha avuto dei colloqui con l'AC Milan riguardo a Fikayo Tomori. Il Liverpool ha fatto dell'aggiunta di un difensore centrale una priorità mentre intensifica la ricerca".