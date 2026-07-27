Caso Leao, Moretto conferma: "Il Fenerbahce intende insistere..."

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Un estratto delle ultime considerazioni di mercato di Matteo Moretto, esperto di trattative, che ha parlato così dell'affare Milan e Fenerbahce

Il futuro di Rafa Leao è il tema principale dell'estate rossonera. Purtroppo la sua situazione tiene banco anche per quanto riguarda il mercato in uscita rossonero: se Rafa non esce, gli slot per i nuovi acquisti sono ancora bloccati. Così, nel canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha parlato poco fa dell'affare Milan e Fenerbahce.

Questo un estratto delle sue ultime considerazioni:

"Nelle prossime ore ci sarà un incontro diretto tra il club turco e Milan. Il Fenerbahce mi dicono che voglia comprare Leao, quindi l'intenzione, l'obiettivo è quello di arrivare ad un trasferimento a titolo definitivo. Però ci sono diverse incognite ancora da sciogliere, innanzitutto da capire l'offerta che faranno al Milan. Mi dicono che però la cifra non sarà sicuramente bassa, nel senso che il Fenerbahce si presenta con tutte le intenzioni di potersi avvicinare a quello che chiede il Milan. Il Milan chiede sui 60 milioni di euro, in questo momento non è così tanto flessibile su Leao, chiede una cifra alta e non vuole abbassare questa cifra. Poi bisognerà capire quanti soldi effettivamente a livello di stipendio offrirà il Fenerbahce al giocatore, perché il giocatore ad oggi continua a dare priorità a progetti di un certo livello che però sulla carta non ci sono ancora, quindi insomma bisogna capire ancora come si svilupperà questa cosa, però il Fenerbahce spinge per Leao”.