Milan, Bologna su Comotto. Ma il centrocampista va verso la permanenza

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Il Bologna cerca Christian Comotto, ma il giovane centrocampista va verso la permanenza al Milan dopo il rinnovo dei giorni scorsi

Dopo il rinnovo, la possibile e probabile permanenza: Christian Comotto è pronto a seguire ancora suo "fratello" Camarda. Scrive Luca Bianchin, giornalista de La Gazzetta dello Sport, su X: "Christian Comotto verso la permanenza al Milan per la stagione 2026-27. Il rinnovo a cifre importanti e la partita da titolare con il Celtic lo avvicinano alla conferma. Il Bologna si è mosso per lui ma a oggi senza risultati concreti".

Nei giorni scorsi il classe 2008 ha prolungato col Milan fino al 30 giugno 2031 con opzione per un altro anno, con Cardinale che ha sottolineato l'impegno e la volontà di valorizzare al meglio i giovani talenti italiani e rossoneri del Settore Giovanile del Diavolo. Comotto è partito titolare nell'amichevole contro il Celtic e ha offerto una buona prestazione nonostante le difficoltà iniziali della squadra.