Milan, Fofana ha una priorità per il 2026-27: giocare molto. Nel Milan o in un altro club

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Youssouf Fofana vuole un ruolo da protagonista nella nuova stagione e lo vuole avere nel Milan o in un altro club. Decisivo il parare su Amorim

Secondo quanto riporta Luca Bianchin, giornalista della Gazzetta dello Sport, su X, Youssouf Fofana vuole giocare molto nelle stagione 2026-2027 e lo vuole fare nel Milan o in un altro club. Sul futuro del francese, che è nel mirino del Crystal Palace, sarà ovviamente decisivo il parere del neo tecnico milanista Ruben Amorim.

Scrive Bianchin: "Youssouf Fofana ha una priorità per il 2026-27: giocare molto. Idealmente, nel Milan. Altrimenti, in un altro club. Il Crystal Palace lo segue ed è una opzione. Fofana si vede da mediano, non da mezzala avanzata. Il parere di Amorim sarà importante per capire se resterà".