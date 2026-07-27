Milan, Fofana ha una priorità per il 2026-27: giocare molto. Nel Milan o in un altro club
Secondo quanto riporta Luca Bianchin, giornalista della Gazzetta dello Sport, su X, Youssouf Fofana vuole giocare molto nelle stagione 2026-2027 e lo vuole fare nel Milan o in un altro club. Sul futuro del francese, che è nel mirino del Crystal Palace, sarà ovviamente decisivo il parere del neo tecnico milanista Ruben Amorim.
Scrive Bianchin: "Youssouf Fofana ha una priorità per il 2026-27: giocare molto. Idealmente, nel Milan. Altrimenti, in un altro club. Il Crystal Palace lo segue ed è una opzione. Fofana si vede da mediano, non da mezzala avanzata. Il parere di Amorim sarà importante per capire se resterà".
Youssouf Fofana ha una priorità per il 2026-27: giocare molto. Idealmente, nel Milan. Altrimenti, in un altro club.— luca bianchin (@lucabianchin7) July 27, 2026
Il Crystal Palace lo segue ed è una opzione.
Fofana si vede da mediano, non da mezzala avanzata. Il parere di Amorim sarà importante per capire se resterà. pic.twitter.com/Aqlz1OsuxU
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