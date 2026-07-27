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Karetsas al Dortmund, affare fatto: anche dalla Germania confermano, operazione da 32 milioni

Karetsas al Dortmund, affare fatto: anche dalla Germania confermano, operazione da 32 milioni
Oggi alle 18:10Calciomercato Milan
di Lorenzo De Angelis
Anche dalla Germania arrivano conferme su quanto trapelato in Belgio: Konstantinos Karetsas diventerà un nuovo giocatore del Borussia Dortmund.

Konstantinos Karetsas è pronto a diventare un nuovo giocatore del Borussia Dortmund. Dopo l'accelerazione nelle trattative con il club, i due club avrebbero raggiunto nelle scorse ore un accordo verbale per un'operazione complessiva da 32 milioni di euro, bonus inclusi e considerati facilmente raggiungibili. 

Il trequartista classe 2007, seguito con insistenza anche dal Milan nel corso di quest'estate, firmerà con il Borussia Dortmund un contratto fino al 2031. Prima dell'annuncio ufficiale resta soltanto da completare il consueto iter di visite mediche. A riportarlo sono i colleghi di Sky Sport DE. 