Karetsas è legato a Leao: gli aggiornamenti e l'ultima offerta del Dortmund

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Il Borussia Dortmund sta continuando a trattare e potrebbe presentare a breve la terza offerta, alzando la proposta economica attorno ai 35 milioni di euro

Il viaggio del Milan verso la nuova stagione prosegue dall'altra parte del mondo. Dopo aver affrontato il Celtic nella prima uscita estiva, la squadra rossonera è pronta a iniziare la tournée tra Australia e Indonesia, una tappa fondamentale del percorso di preparazione programmato da Rúben Amorim e dal suo staff.

Le prossime settimane saranno dedicate alla crescita della condizione fisica e alla ricerca di quegli automatismi che soltanto il lavoro quotidiano e le partite possono consolidare. Le amichevoli rappresenteranno un'occasione importante per verificare i progressi del gruppo, sperimentare nuove soluzioni tattiche e consentire ai nuovi arrivati di integrarsi sempre meglio all'interno della squadra. Allo stesso tempo, il tecnico continuerà a osservare con attenzione il rendimento dei giovani, chiamati a dimostrare di poter essere risorse utili anche durante la stagione. Il tour estivo sarà quindi molto più di una semplice serie di partite: costituirà uno snodo essenziale per la costruzione del nuovo Milan.

Intanto si lavora sempre sul mercato. Come ricorda il Corriere dello Sport, all’eventuale cessione di Leao è legata l’operazione per Konstantinos Karetsas del Genk. Il Borussia Dortmund sta continuando a trattare e potrebbe presentare a breve la terza offerta, alzando la proposta economica attorno ai 35 milioni di euro. Il Diavolo dovrà compiere uno scatto repentino se vuole davvero cercare di contrastare il club tedesco.