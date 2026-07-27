Dal Belgio: settimana scorsa il Milan ha presentato il suo progetto sportivo a Karetsas

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Il Borussia Dortmund è a Genk per provare a chiudere l'acquisto di Karetsas. Anche il Milan resta interessato al giovane talento greco

Il Borussia Dortmund fa sul serio per Konstantinos Karetsas, trequartista classe 2007 del Genk che è nel mirino anche del Milan: come riporta Het Laatste Nieuws in Belgio, una delegezione del club tedesco, guidata dal ds Ole Book, è oggi a Genk per proseguire la trattativa e provare a chiudere il trasferimento del talento greco in Germania. La richiesta dei belgi è di 35 milioni di euro, cifra a cui piano piano i gialloneri si stanno avvicinando.

Anche il Milan resta interessato visto che Ruben Amorim ha chiesto a Gerry Cardinale un rinforzo importante anche sulla trequarti. La scorsa settimana, il club di via Aldo Rossi ha presentato il suo progetto sportivo a Karetsas e al suo entourage e resta in corsa per arrivare la gioiellino del Genk.