La Turchia "chiama" Leao: previsto incontro tra Milan e Fenerbahçe. La situazione

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Rafael Leao resta nel mirino del Fenerbahçe che nelle prossime ore dovrebbe incontrare il Milan per parlare proprio dell'attaccante portoghese

Secondo quanto riferisce SportMediaset su Italia Uno, il Fenerbahçe continua il suo pressing per arrivare a Rafael Leao e nelle prossime ore dovrebbe andare in scena un incontro tra la dirigenza turca e il Milan per parlare dell'attaccante portoghese che è in uscita dal Diavolo dopo sette anni. I gialloneri sono pronti a mettere sul piatto un'offerta per un prestito con riscatto fissato a 40 milioni di euro. I rossoneri però vogliono una cifra più alta per il cartellino e inoltre non sono d'accordo nemmeno sulla formula perchè vogliono cedere Leao solo a titolo definitivo.

Nei gorni scorsi, intervenuto ad un podcast brasiliano, il portoghese è tornato a parlare del suo futuro: "Avevo già parlato con la società della possibilità di provare una nuova esperienza, non so se succederà, devo presentarmi lì (col Milan) il 29 e finché sarò lì darò il massimo, sempre nel rispetto della maglia che mi ha dato tutto. Penso che sia un club che mi ha aiutato molto sotto ogni aspetto, ma nella vita si hanno ambizioni anche per altre cose e se succederà, studierò le opzioni, ma resto un giocatore del Milan".