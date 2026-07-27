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Milan, ecco Diawara. Al Troyes 3 milioni di euro. A breve lo scambio dei documenti

Milan, ecco Diawara. Al Troyes 3 milioni di euro. A breve lo scambio dei documentiMilanNews.it
Oggi alle 13:09Calciomercato Milan
di Manuel Del Vecchio
Milan, ecco Diawara. Scambio di documenti in corso con il Troyes per il difensore classe 2006

Diawara-Milan, siamo nella fase degli scambi di documenti tra club. Riporta Gianluca Di Marzio che a breve ci saranno gli scambi formali tra i rossoneri e il Troyes, club francese detentore del cartellino di Sankhoun Diawara.

Il Milan pagherà 3 milioni di euro più una percentuale sulla futura vendita per il cartellino del classe 2006. Il difensore francese è atteso in città nelle prossime ore, in base a quanto saranno liquidate velocemente le ultime burocrazie prime di chiudere l'affare.