Previsto un viaggio del Fenerbahce in Italia per Leao: i dettagli

vedi letture

Il club turco ha programmato un viaggio in Italia per entrare maggiormente nei dettagli con il club rossonero e provare a convincere il Milan

Il Milan è pronto a lasciarsi alle spalle le prime sensazioni raccolte contro il Celtic per concentrarsi sulla parte più importante della preparazione estiva. La tournée tra Australia e Indonesia rappresenta infatti un passaggio fondamentale nel percorso di crescita della squadra di Rúben Amorim, che avrà a disposizione altre settimane di lavoro per trasmettere la propria idea di calcio e valutare da vicino l'evoluzione del gruppo.

Le amichevoli in programma serviranno a mettere minuti nelle gambe, ma soprattutto a consolidare automatismi e intesa tra i reparti, aspetti inevitabilmente ancora da perfezionare dopo le prime settimane di allenamento. Il tecnico portoghese avrà inoltre l'occasione di concedere spazio a tutti gli elementi della rosa, compresi i giovani che cercano di ritagliarsi un ruolo importante nella nuova stagione. Il tour offrirà quindi indicazioni preziose sullo stato di avanzamento del progetto rossonero, in un'estate che dovrà accompagnare il Milan verso i primi impegni ufficiali con una squadra sempre più organizzata, competitiva e pronta ad affrontare le sfide che l'attendono.

Intanto da monitorare il futuro di Rafa Leao, ambito da Galatsaray e Fenerbahce. Quest'ultima società, come spiega il Corriere dello Sport, ha programmato un viaggio in Italia per entrare maggiormente nei dettagli con il club rossonero e provare a convincere il Milan a vendere il portoghese attorno ai 40 milioni di euro. La cifra, anche in questo caso, non sarebbe quella giusta. Ma entrambe le squadre di Istanbul stanno cominciando ad accelerare per l’attaccante portoghese, ormai in uscita dal Milan dopo sette stagioni.