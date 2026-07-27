Leao è l'oggetto dei desideri delle big turche: gli aggiornamenti

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ome scrive stamattina il Corriere dello Sport, il pressing del Galatasaray e del Fenerbahce ora è davvero al massimo: le ultime

L'estate del Milan prosegue lontano dall'Italia. Dopo aver affrontato il Celtic nella prima amichevole stagionale, la squadra rossonera è pronta a iniziare la tournée tra Australia e Indonesia, un appuntamento che rappresenta anche un momento centrale della preparazione.

Rúben Amorim sfrutterà le prossime settimane per continuare il lavoro tattico e atletico con il gruppo, alternando sedute di allenamento a partite che offriranno indicazioni sempre più significative sullo stato della squadra. In questa fase non conta soltanto il risultato, ma soprattutto la crescita collettiva e la capacità dei giocatori di assimilare i concetti richiesti dal nuovo allenatore.

Sarà inoltre un'opportunità importante per i nuovi acquisti e per i giovani del vivaio, chiamati a dimostrare di poter recitare un ruolo nella stagione ormai alle porte. La tournée servirà anche a rafforzare la condizione fisica e a costruire quella continuità di rendimento che il Milan cercherà fin dalle prime gare ufficiali della nuova annata.

Intanto comincia a scaldarsi il mercato attorno a Rafael Leao. Come scrive stamattina il Corriere dello Sport, il pressing del Galatasaray e del Fenerbahce ora è davvero al massimo e ci sono anche i primi passaggi ufficiali. Ieri il Galatasaray si è mosso presentando un’offerta di un prestito con diritto di riscatto al Milan, ma al momento il club rossonero non è disposto ad aprire a questa soluzione perché vuole la cessione a titolo definitivo.