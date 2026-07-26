Nelle prossime ore Bennacer svolgerà le visite mediche e firmerà con l'Al-Gharafa

vedi letture

Matteo Moretto ha fatto il punto sul futuro di Ismael Benancer, prossimo a diventare un nuovo giocatore del club qatariota Al-Gharafa

Nel corso del consueto appuntamento con il video aggiornamento sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha fatto il punto sul calciomercato del Milan soffermandosi in modo particolare sul futuro di Rafael Leao e non solo: "Lo abbiamo detto più e più volte. È atteso in ritiro con la squadra, sicuramente inizierà questa prima fase di stagione non ufficiale con il Milan, però la volontà di Rafa resta quella di cambiare aria. L'ha detto lui più volte nel rispetto del club che gli ha dato tutto, però insomma è aperto ad affrontare una nuova sfida ed ascolterà le proposte che arriveranno. Volevo precisare una cosa: Galatasaray e Fenerbahce hanno già contattato chi gestisce gli interessi di Leao, ma ad oggi nessuno dei due club hanno presentato un'offerta ufficiale al Milan. Si è parlato di numeri, si è parlato di potenziale stipendio con l'entourage di Leao, ma nulla di ufficiale neanche sotto questo senso. Tutte chiacchiere a livello verbale. Che ci sia interesse si, che ci sia offerta no, soprattutto al Milan. Al Milan non è arrivata nessuna offerta, e inoltre ti dico inoltre che non c'è nessuna possibilità in questo momento, oggi che siamo 26 luglio, che il Leao possa lasciare il Milan in prestito, ma nemmeno con un obbligo di riscatto. Il Milan cerca un titolo definitivo ma la verità è che ad oggi non sono arrivate offerte scritte ufficiali al Milan".

Sul futuro di Bennacer

"È finita la storia tra Ismael Bennacer e il Milan. È stata firmata la risoluzione del contratto, quindi Bennacer non è più un giocatore del Milan. È già partito in direzione Qatar dove nelle prossime ore svolgerà le visite mediche e firmerà il suo contratto con l'Al-Gharafa".