Il Galatasaray offre per Leao un prestito con diritto: il Milan vuole la cessione a titolo definitivo

Il Galatasaray offre per Leao un prestito con diritto: il Milan vuole la cessione a titolo definitivoMilanNews.it
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Oggi alle 21:00Calciomercato Milan
di Lorenzo De Angelis
Il Galatasaray si è fatto ufficialmente sotto per Rafael Leao presentando al Milan un'offerta di prestito con diritto di riscatto

Stando a quanto riportato dal collega Gianluca Di Marzio, il Galatasaray ha proposto al Milan un prestito con diritto di riscatto per Rafael Leao, ma la formula non convince i rossoneri, che come anticipato da MilanNews.it sarebbero intenzionati a lasciare partire il portoghese solo con una cessione a titolo definitivo (CLICCA QUI per leggere il punto). 

Leao raggiungerà comunque la squadra in tournée a Perth il prossimo 29 luglio, pur avendo ampiamente comunicato la sua voglia di cambiare aria. Nel frattempo il Fenerbahce ha escluso ufficialmente il proprio interesse nei confronti del 10 del Milan, smentendo le indiscrezioni relative a una maxioperazione da 100 milioni di euro tra cartellino ed ingaggio.