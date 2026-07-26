Anche il Galatasaray si inserisce nella corsa a Konstantinos Karetsas

Anche il Galatasaray si inserisce nella corsa a Konstantinos Karetsas
Oggi alle 21:36Calciomercato Milan
di Lorenzo De Angelis
Non solo Milan e Borussia Dortmund: sul giovane talento greco Konstantinos Karetsas si sarebbe cominciato a muovere anche il Galatasaray

Anche il Galatasaray si è inserito nella corsa al giovane talento del Genk Kontantinos Karetsas, nome sul quale il Milan starebbe lavorando già da diverse settimane per rinforzare e completare la trequarti di Ruben Amorim in vista della prossima stagione. 

Secondo i colleghi di TRT Spor, il club turco avrebbe iniziato a valutare seriamente il talento greco, per il quale il Genk continua a chiedere non meno di 35 milioni di euro, cifra considerata necessaria per sedersi al tavolino ed aprire una trattativa concreta. 