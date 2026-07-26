Ad oggi non c'è nulla tra il Milan e Gerard Martin, che vuole restare al Barcellona

vedi letture

Matteo Moretto nell'ultimo video sul canale YouTube di Fabrizio Romano ha fatto il punto sulle voci di un possibile interesse del Milan per Gerard Martin

Nel corso del consueto appuntamento con il video aggiornamento sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha fatto il punto sul calciomercato del Milan soffermandosi in modo particolare sul futuro di Rafael Leao e non solo: "Lo abbiamo detto più e più volte. È atteso in ritiro con la squadra, sicuramente inizierà questa prima fase di stagione non ufficiale con il Milan, però la volontà di Rafa resta quella di cambiare aria. L'ha detto lui più volte nel rispetto del club che gli ha dato tutto, però insomma è aperto ad affrontare una nuova sfida ed ascolterà le proposte che arriveranno. Volevo precisare una cosa: Galatasaray e Fenerbahce hanno già contattato chi gestisce gli interessi di Leao, ma ad oggi nessuno dei due club hanno presentato un'offerta ufficiale al Milan. Si è parlato di numeri, si è parlato di potenziale stipendio con l'entourage di Leao, ma nulla di ufficiale neanche sotto questo senso. Tutte chiacchiere a livello verbale. Che ci sia interesse si, che ci sia offerta no, soprattutto al Milan. Al Milan non è arrivata nessuna offerta, e inoltre ti dico inoltre che non c'è nessuna possibilità in questo momento, oggi che siamo 26 luglio, che il Leao possa lasciare il Milan in prestito, ma nemmeno con un obbligo di riscatto. Il Milan cerca un titolo definitivo ma la verità è che ad oggi non sono arrivate offerte scritte ufficiali al Milan".

Gerardi Martin-Milan

"Ti posso dire che ad oggi non c'è nulla tra il Milan e Gerard Martin. In più ti dico che la volontà del giocatore continua ad essere quella di restare al Barcellona. Flick non vuole che Martin lasci il Barcellona. Poi certo: se arriverà un'offerta importante magari il club la potrà anche valutare, ma ad oggi l'intenzione è che Gerard Martin resti al Barça ed addirittura ti dico anche che le parti hanno tutta la voglia di prolungare il ragazzo in scadenza nel 2028".