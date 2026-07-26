Antonio Silva vicino al Bournemouth, il tecnico delle Cherries conferma tutto
Dopo essere stato accostato con una certa insistenza al Milan, Antonio Silva si appresta a diventare un nuovo giocatore del Bournemouth. L'allenatore delle Cherries, Marco Rose, intercettato dai microfoni dei colleghi della BBC, ha confermato che la trattativa con il Benfica è oramai alle battue finali: "Non è un segreto: vogliamo assolutamente questo giocatore. La trattativa è avviata e siamo davvero vicinissimi all'accordo. Oltre questo non posso aggiungere altro. Noi lo vogliamo, lui vuole venire da noi e le società stanno trattando. Lo stiamo semplicemente aspettando".
Il club inglese avrebbe offerto circa 25 milioni di euro più 5 di bonus per Antonio Silva, che dopo aver rifiutato il rinnovo di contratto offertogli dal Benfica si appresta a cominciare una nuova avventura in carriera.
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