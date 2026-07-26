Bennacer firma la risoluzione con il Milan: sarà un nuovo giocatore dell'Al Gharafa
Dopo sette anni si conclude l'esperienza di Ismael Bennacer con il Milan. Il centrocampista algerino, classe 1997, non gioca effettivamente con i rossoneri da almeno un anno e mezzo dopo la mezza stagione in prestito all'Olympique Marsiglia e quella intera in Croazia con la Dinamo Zagabria. Una storia che era inizata sotto i migliori auspici ma che ha preso una piega negativa subito dopo il brutto infortunio al ginocchio subito nella semifinale di Champions League.
BENNACER FIRMA LA RISOLUZIONE CON IL MILAN
Il giornalista esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha riportato che Ismael Bennacer ha firmato la risoluzione di contratto con il Milan, che prevedeva ancora un anno insieme secondo gli accordi. La soluzione presa era l'unica possibile e così l'algerino volerà verso una nuova avventura. Anzi, è già in volo verso il Qatar dove svolgerà le visite mediche e firmerà un contratto con l'Al Gharafa.
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