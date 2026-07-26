Il comunicato del Fenerbahce su Leao cosa ci dice? Il caso Greenwood insegna

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Il club ha già dimostrato nel recente passato di contraddirsi da solo, come nel caso di Greenwood, smentito con un comunicato e comprato una settimana dopo

Si apre con un pareggio per 2-2 contro il Celtic il cammino del Milan nelle amichevoli estive, al termine di una gara che offre spunti interessanti per analizzare lo stato della squadra.

Il primo tempo vede i rossoneri in difficoltà, poco efficaci nella gestione del possesso e vulnerabili in difesa, situazione che consente agli avversari di costruire un doppio vantaggio.

Nella seconda parte dell'incontro cambia però l'atteggiamento della formazione, che aumenta ritmo, intensità e qualità delle giocate, riuscendo a recuperare lo svantaggio. La rimonta è firmata da Francesco Camarda, autore di una doppietta che conferma ancora una volta il suo talento e il suo eccellente momento. Oltre al risultato finale, restano da valutare alcuni aspetti legati alla fase difensiva e agli automatismi di squadra, mentre risultano molto positivi il carattere mostrato dal gruppo e la crescita dei giovani. Un'amichevole utile per continuare il lavoro estivo e preparare con maggiore consapevolezza i prossimi impegni.

Intanto il Diavolo continua a lavorare sul mercato, da monitorare la situazione Rafa Leao. Il portoghese piace al Fenerbahçe che però ieri ha smentito l'interesse ma, come riporta il Corriere dello Sport, lo stesso club turco ha già dimostrato nel recente passato di contraddirsi da solo, come nel caso di Greenwood, smentito con un comunicato l’8 luglio e comprato una settimana dopo per 39 milioni di euro. Certo è che il peso della qualificazione in Champions, sia nell’opera di convincimento di Leao che nella capacità finanziaria del club, sarà importante.