Il Fenerbahce presto in Italia per Leao: ecco la richiesta economica del Milan
La tournée estiva segna l'ingresso del Milan nella fase più significativa della preparazione. Dopo il primo test disputato contro il Celtic, la squadra di Rúben Amorim è pronta a misurarsi con nuovi impegni tra Australia e Indonesia, dove proseguirà il lavoro iniziato nelle scorse settimane a Milanello.
L'obiettivo del tecnico sarà quello di dare continuità alla crescita del gruppo, migliorando progressivamente intensità, condizione fisica e qualità del gioco. Le amichevoli offriranno indicazioni preziose anche sulle gerarchie della rosa e consentiranno ai nuovi acquisti e ai giovani di accumulare esperienza e minuti importanti.
Più che i risultati, conterà il percorso di costruzione di una squadra chiamata ad assimilare rapidamente i principi del nuovo allenatore. Per questo motivo il tour rappresenta un passaggio fondamentale dell'estate rossonera, destinato a incidere in maniera significativa sul cammino che porterà il Milan all'inizio della nuova stagione. Intanto Rafa Leao è sempre più lontano dal Milan: come scrive stamattina la Gazzetta dello Sport, rappresentanti del Fenerbahce saranno a Milano per trattare direttamente l'acquisto del portoghese. Il prezzo fissato è di almeno 50 miioni.
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