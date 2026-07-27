Il Fenerbahce presto in Italia per Leao: ecco la richiesta economica del Milan

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Rafa Leao è sempre più lontano dal Milan: come scrive stamattina la Gazzetta dello Sport, rappresentanti del Fenerbahce saranno a Milano

La tournée estiva segna l'ingresso del Milan nella fase più significativa della preparazione. Dopo il primo test disputato contro il Celtic, la squadra di Rúben Amorim è pronta a misurarsi con nuovi impegni tra Australia e Indonesia, dove proseguirà il lavoro iniziato nelle scorse settimane a Milanello.

L'obiettivo del tecnico sarà quello di dare continuità alla crescita del gruppo, migliorando progressivamente intensità, condizione fisica e qualità del gioco. Le amichevoli offriranno indicazioni preziose anche sulle gerarchie della rosa e consentiranno ai nuovi acquisti e ai giovani di accumulare esperienza e minuti importanti.

Più che i risultati, conterà il percorso di costruzione di una squadra chiamata ad assimilare rapidamente i principi del nuovo allenatore. Per questo motivo il tour rappresenta un passaggio fondamentale dell'estate rossonera, destinato a incidere in maniera significativa sul cammino che porterà il Milan all'inizio della nuova stagione. Intanto Rafa Leao è sempre più lontano dal Milan: come scrive stamattina la Gazzetta dello Sport, rappresentanti del Fenerbahce saranno a Milano per trattare direttamente l'acquisto del portoghese. Il prezzo fissato è di almeno 50 miioni.