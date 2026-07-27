Pronto il blitz del Fenerbahce in Italia per Leao? Ecco quando potrebbe esserci

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Rafa Leao è sempre più lontano dal Milan. Il Fenerbahce presto sarà in Italia per trattarlo direttamente. Ma quando? Il punto della Gazzetta dello Sport

Il viaggio del Milan verso la nuova stagione continua. Dopo aver iniziato il proprio percorso estivo con l'amichevole contro il Celtic, i rossoneri sono pronti a spostarsi in Australia e Indonesia per una tournée che avrà un ruolo importante nella preparazione della squadra.

Rúben Amorim potrà sfruttare questa fase per lavorare con maggiore continuità sul campo, consolidando i concetti tattici introdotti durante il ritiro e aumentando progressivamente il ritmo del gruppo.

Le partite in programma saranno occasioni utili per mettere minuti nelle gambe, migliorare l'intesa tra i giocatori e verificare i passi avanti compiuti nelle prime settimane di lavoro. Sarà un periodo significativo anche per chi cerca spazio all'interno della rosa, dai nuovi acquisti ai giovani provenienti dal vivaio.

L'obiettivo del Milan sarà quello di trasformare ogni allenamento e ogni amichevole in un tassello del percorso di crescita che accompagnerà la squadra fino agli appuntamenti ufficiali.

Intanto Rafa Leao è sempre più lontano dal Milan. Il Fenerbahce presto sarà in Italia per trattarlo direttamente. Ma quando? Come scrive la Gazzetta dello Sport, è più probabile che il blitz si verifichi nella seconda parte della settimana, una volta che il club turco sarà certo di partecipare o meno alla prossima Champions. Mercoledì ci sarà la trasferta contro il Gornik Zabrze, all'andata i turchi vinsero 1-0