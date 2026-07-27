Romano: "Oggi incontro Dortmund-Genk per Karetsas. Il Milan ancora in corsa"

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Novità su Kostantinos Karetsas da parte di Fabrizio Romano, che sul suo profilo X spiega: "Il Borussia Dortmund oggi avrà un incontro diretto con il Genk

Il primo test dell'estate ha dato il via al nuovo percorso del Milan, ma il lavoro è appena iniziato. La squadra rossonera è pronta a proseguire la preparazione con la tournée in Australia e Indonesia, dove continuerà il processo di crescita sotto la guida di Rúben Amorim.

Dopo la sfida contro il Celtic, il tecnico portoghese avrà la possibilità di approfondire la conoscenza dei propri giocatori e lavorare con maggiore precisione sui meccanismi che dovranno caratterizzare la squadra durante la stagione.

Le prossime amichevoli saranno importanti per aumentare il livello della condizione atletica e mettere alla prova le prime idee tattiche. Allo stesso tempo, rappresenteranno una vetrina per i giovani e un'occasione per i nuovi acquisti di inserirsi nel gruppo. La tournée sarà quindi un capitolo fondamentale dell'estate rossonera, un periodo nel quale il Milan dovrà trasformare il lavoro quotidiano in una struttura sempre più definita e competitiva.

Intanto novità su Kostantinos Karetsas da parte di Fabrizio Romano, che sul suo profilo X spiega: "Il Borussia Dortmund oggi avrà un incontro diretto con il Genk per tentare di avanzare sull'accordo di Konstantinos Karetsas. Il BVB vuole essere veloce, il Milan è ancora coinvolto nell'affare"..