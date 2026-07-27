Dal Belgio: “Karetsas ottimista che oggi Dortmund e Genk concludano l’affare”

Dal Belgio: “Karetsas ottimista che oggi Dortmund e Genk concludano l’affare”
Oggi alle 11:50Calciomercato Milan
di Antonello Gioia

Sasha Tavolieri, giornalista belga, si è così espresso su X sul futuro di Kostantinos Karetsas, obiettivo di mercato del Milan: "Cresce la fiducia intorno a Kostas Karetsas. Il centrocampista greco è ottimista sul fatto che Borussia Dortmund e KRC Genk raggiungeranno un accordo nelle prossime ore. Questo lunedì si prevede decisivo mentre entrambi i club lavorano per finalizzare l'affare".