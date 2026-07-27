Karetsas tra Milan e Dortmund: in Germania sono ottimisti

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Come riporta il Corriere dello Sport, anche ieri ci sono stati nuovi contatti tra gli agenti di greco e i rossoneri, ma il Borussia resta favorito

Dopo il primo assaggio di calcio giocato contro il Celtic, il Milan entra nella fase più significativa della propria estate. La tournée che porterà i rossoneri in Australia e successivamente in Indonesia offrirà infatti a Rúben Amorim l'opportunità di proseguire il lavoro iniziato a Milanello, aumentando progressivamente il livello della preparazione in vista dell'inizio della stagione.

Le amichevoli serviranno non solo a migliorare la condizione atletica, ma anche a verificare la risposta della squadra ai concetti tattici introdotti dal nuovo allenatore. Sarà un periodo prezioso per affinare l'organizzazione collettiva, favorire l'inserimento dei nuovi acquisti e permettere ai giovani più promettenti di accumulare esperienza in un contesto internazionale. Il calendario propone sfide di prestigio che contribuiranno ad alzare il livello della competitività e a fornire indicazioni sempre più attendibili sullo stato del gruppo. Per il Milan si apre quindi una fase decisiva del precampionato, con l'obiettivo di arrivare pronto agli appuntamenti che conteranno davvero.

Intanto si continua a parlare di mercato, il nome al centro dei desideri rossoneri è sempre quello di Karetsas. Come riporta il Corriere dello Sport, anche ieri ci sono stati nuovi contatti tra gli agenti di greco e i rossoneri, ma il Borussia resta favorito per il giovane trequartista. Anzi dalla Germania sono emerse delle dichiarazioni del direttore sportivo del Dortmund in cui ha fatto filtrare tutta la fiducia per l’esito positivo dell’affare Karetsas.