Maignan e il "mistero" del profilo Instagram: cosa è successo

vedi letture

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Mike Maignan da ieri ha risulta senza post e senza riferimenti al Milan sul suo profilo Instagram

Dopo il primo confronto stagionale con il Celtic, il Milan entra nella parte più intensa della propria preparazione estiva. La tournée tra Australia e Indonesia sarà infatti un momento decisivo per Rúben Amorim e il suo staff, chiamati a continuare il lavoro di costruzione della squadra e a verificare sul campo i progressi del gruppo.

Il nuovo tecnico avrà a disposizione diverse occasioni per affinare l'organizzazione tattica, migliorare la condizione fisica e sviluppare una maggiore conoscenza tra i giocatori. In questa fase della stagione ogni dettaglio assume valore: dalla crescita dei singoli all'equilibrio della squadra, fino all'inserimento di chi è arrivato da poco.

Le amichevoli internazionali serviranno proprio a questo, offrendo indicazioni utili in vista del debutto ufficiale. Per il Milan sarà quindi una fase di lavoro intenso e di valutazioni importanti, con la consapevolezza che le basi costruite in estate saranno fondamentali per il futuro percorso della squadra.

Intanto un piccolo mistero: come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Mike Maignan da ieri ha risulta senza post e senza riferimenti al Milan sul suo profilo Instagram. Indizio di mercato o problema tecnico? Magari un dettaglio senza significato, ma in un'era in cui ogni aspetto social può diventare qualcosa, ecco che questo aspetto è balzato all'occhio.