Maignan e il "mistero" del profilo Instagram: cosa è successo
Dopo il primo confronto stagionale con il Celtic, il Milan entra nella parte più intensa della propria preparazione estiva. La tournée tra Australia e Indonesia sarà infatti un momento decisivo per Rúben Amorim e il suo staff, chiamati a continuare il lavoro di costruzione della squadra e a verificare sul campo i progressi del gruppo.
Il nuovo tecnico avrà a disposizione diverse occasioni per affinare l'organizzazione tattica, migliorare la condizione fisica e sviluppare una maggiore conoscenza tra i giocatori. In questa fase della stagione ogni dettaglio assume valore: dalla crescita dei singoli all'equilibrio della squadra, fino all'inserimento di chi è arrivato da poco.
Le amichevoli internazionali serviranno proprio a questo, offrendo indicazioni utili in vista del debutto ufficiale. Per il Milan sarà quindi una fase di lavoro intenso e di valutazioni importanti, con la consapevolezza che le basi costruite in estate saranno fondamentali per il futuro percorso della squadra.
Intanto un piccolo mistero: come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Mike Maignan da ieri ha risulta senza post e senza riferimenti al Milan sul suo profilo Instagram. Indizio di mercato o problema tecnico? Magari un dettaglio senza significato, ma in un'era in cui ogni aspetto social può diventare qualcosa, ecco che questo aspetto è balzato all'occhio.
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