Leao in Turchia? Situazione da monitorare, ecco le richieste del portoghese

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Tra due giorni raggiungerà il ritiro in Australia ma nel frattempo analizzerà insieme al suo entourage le proposte che arriveranno

Conclusa la prima amichevole stagionale contro il Celtic, il Milan guarda già al futuro. La tournée tra Australia e Indonesia segna infatti l'inizio di una fase decisiva della preparazione estiva, durante la quale Rúben Amorim continuerà a lavorare sull'identità della squadra e sull'assimilazione dei principi tattici introdotti fin dal primo giorno di ritiro.

Il test disputato in Scozia ha offerto indicazioni incoraggianti, ma anche confermato che il percorso di crescita richiederà tempo e continuità. Le prossime sfide saranno quindi fondamentali per aumentare il ritmo partita, migliorare la condizione atletica e valutare le risposte dei singoli in contesti sempre più impegnativi.

Grande attenzione sarà riservata anche ai nuovi acquisti e ai giovani del vivaio, chiamati a sfruttare ogni occasione per convincere lo staff tecnico. La tournée non rappresenta soltanto un appuntamento internazionale di prestigio, ma anche un banco di prova determinante per costruire le basi della stagione e arrivare ai primi impegni ufficiali con maggiori certezze.

Intanto continua a telenovela Rafa Leao. Come riporta il Corriere dello Sport, tra due giorni raggiungerà il ritiro in Australia ma nel frattempo analizzerà insieme al suo entourage le proposte che arriveranno. Leao per accettare la Turchia vorrebbe un ingaggio molto alto, da oltre dieci milioni di euro. Ma prima andrà trovato l’accordo con il Milan e per ora le distanze sono abbastanza ampie.