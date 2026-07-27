Anche Estupinan in Australia: Amorim vuole valutarlo, futuro in standby

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Il tecnico rossonero vuole valutarlo con cognizione di causa prima di avallare eventualmente una sua cessione in via definitiva.

Il tempo delle prime valutazioni è già finito. Dopo l'amichevole inaugurale contro il Celtic, il Milan è pronto a spostare il proprio ritiro dall'altra parte del mondo per affrontare la tournée tra Australia e Indonesia, un passaggio chiave della preparazione estiva.

Rúben Amorim sfrutterà le prossime settimane per continuare a sviluppare la propria idea di gioco, lavorando quotidianamente con il gruppo tra allenamenti e sfide internazionali. Le amichevoli in programma serviranno ad aumentare il livello della condizione fisica, migliorare l'intesa tra i reparti e permettere ai nuovi acquisti di inserirsi sempre meglio nei meccanismi della squadra.

Sarà anche l'occasione per osservare da vicino la crescita dei giovani, chiamati a convincere lo staff tecnico in vista della stagione ufficiale. Il viaggio rappresenta quindi uno snodo decisivo dell'estate rossonera, con l'obiettivo di trasformare il lavoro delle ultime settimane in certezze da portare in campo quando inizieranno le competizioni ufficiali.

I rossoneri sono partiti ieri da Milano, intorno all’ora di pranzo, su un volo dove si sono imbarcati anche gli acciaccati Christopher Nkunku e Pietro Terracciano (entrambi a riposo precauzionale in Scozia a causa di una contusione che non desta particolari preoccupazioni). Presente anche Estupinian: come ricorda Tuttosport, il tecnico Amorim vuole valutare con cognizione di causa prima di avallare eventualmente una sua cessione in via definitiva.