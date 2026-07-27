Infortunio Gila, il Milan tira un sospiro di sollievo: la situazione

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Il Milan può tirare un enorme sospiro di sollievo per Mario Gila: il difensore spagnolo, uscito anzitempo contro il Celtic, ha riportato un risentimento

Il primo appuntamento amichevole del Milan termina con un pareggio per 2-2 contro il Celtic, dopo una gara che ha evidenziato sia le difficoltà tipiche della fase di preparazione sia alcuni segnali molto positivi.

I rossoneri soffrono nella prima parte dell'incontro, incapaci di imporre subito il proprio ritmo e penalizzati da alcune disattenzioni difensive. Il Celtic sfrutta al meglio gli errori concessi e riesce a raggiungere il doppio vantaggio, mettendo in evidenza le aree sulle quali sarà necessario intervenire. La ripresa racconta però una storia diversa: il Milan torna in campo con maggiore energia, più organizzazione e una mentalità decisamente più aggressiva.

La rimonta viene completata grazie alla doppietta di Francesco Camarda, che ancora una volta dimostra talento e grande freddezza sotto porta. Il pareggio finale offre quindi una lettura a due facce: da un lato restano da sistemare alcuni aspetti legati alla fase difensiva, dall'altro convincono la risposta caratteriale del gruppo e la crescita dei giovani. Un'amichevole preziosa per accumulare minuti e migliorare in vista delle prossime sfide.

Nel frattempo arrivano i primi sospiri di sollievo per Mario Gila: il difensore spagnolo, uscito anzitempo ieri pomeriggio, ha riportato un risentimento al retto femorale destro. Gli esami strumentali effettuati hanno escluso la presenza di lesioni.