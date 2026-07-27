I convocati del Milan per la tournée in Asia e Oceania

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Inizia la tournée estiva del Milan. Anche quest'anno, come la stagione scorsa, il club rossonero è volato in Australia, a Perth per continuare la preparazione in vista del campionato. La squadra si è trovata poco dopo alle 12.30 presso l'aereoporto di Milano Malpensa per la partenza definitiva. La notizia positiva è che con i compagni sono partiti anche Mario Gila e Christopher Nkunku, acciaccati durante e prima della gara con il Celtic, oltre che Pervis Estupinan, al centro delle voci di mercato e il primo a essere tornato dal Mondiale.

MILAN IN AUSTRALIA, I CONVOCATI

I convocati del Milan di Ruben Amorim per la tournée estiva in Australia e Indonesia. Presenti i giocatori del raduno con l'aggiunta di Pervis Estupinan.

PORTIERI: Bouyer, Pittarella, Terracciano P., Torriani

DIFENSORI: Athekame, Bartesaghi, Gabbia, Gila, Odogu, Pavlović, Terracciano F., Tomori, Vladimirov, Estupinan

CENTROCAMPISTI: Comotto, Fofana, Loftus-Cheek, Musah, Ossola, Ricci

ATTACCANTI: Camarda, Chukwueze, Cissè A., Guernier, Kostić, Nkunku, Borsani

Si aggiungeranno nei prossimi giorni: De Winter, Jashari, Leão, Modrić, Ramos, Saelemaekers