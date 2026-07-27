Passerini: "Se non si farà così, si subiranno tre gol a partita come con Fonseca: serve un altro difensore centrale"

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Carlos Passerini, giornalista del Corriere della Sera, si è così espresso sul suo canale Youtube sul calciomercato del Milan.

Carlos Passerini, giornalista del Corriere della Sera, si è così espresso sul suo canale Youtube sul calciomercato del Milan dopo la prima amichevole: "Nella prima amichevole tutto va preso con le pinze nel bene e nel male: bisogna andarci coi pieni di piombo con i giudizi, evitanto nella maniera più assoluta di dare giudizi definitivi. È un Milan che ha un'idea più aggressiva di calcio e le idee sono molto ambiziose, con il concetto base di segnare più gol anche se si dovessero subire più gol, ma, affinché questo possa funzionare, Amorim vada sostenuto. Bisogna sostenere un allenatore che vuole cambiare. Ad Amorim bisogna dare una squadra che possa fare questo gioco. Serve, per esempio, un altro difensore centrale, che sappia scappare all'indietro rapidamento, evitando magari di subire tre gol a partita come succedeva con Fonseca".

Milan, sospiro di sollievo per Mario Gila

Nel frattempo arrivano i primi sospiri di sollievo per Mario Gila: il difensore spagnolo, uscito anzitempo ieri pomeriggio, ha riportato un risentimento al retto femorale destro. Gli esami strumentali effettuati hanno escluso la presenza di lesioni. Ne parla la Gazzetta dello Sport: "Gila, nessuna lesione. Solo risentimento". Il difensore è partito per l'Australia e presto sarà nuovamente a disposizione di Amorim.