Calciomercato Fabrizio Romano: "Amorim ha chiamato Karetsas, ma ora dipende dal Dortmund"

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Amorim vuole Karetsas del Genk, ma il Milan è bloccato dalla mancata uscita di Leao. Il Dortmund prova a chiudere: le ultime di Fabrizio Romano

Milan-Karetsas, com'è la situazione? I rossoneri, soprattutto Amorim, apprezzano molto il fantastista greco del Genk, che però è nel mirino del Dortmund. I tedeschi hanno viaggiato in Belgio per provare a chiudere, anche se nel weekend Amorim ha chiamato il giocatore. Come andrà a finire? Fabrizio Romano, nel suo consueto video su YouTube, fa il punto della situazione:

FUTURO KARETSAS TRA DORTMUND E MILAN, LE ULTIME DI FABRIZIO ROMANO

“Massima attenzione al nome di Karetsas. Da quanto mi risulta durante il weekend Ruben Amorim ha avuto un contatto telefonico con Karetsas. Amorim ha parlato col giocatore e ha presentato il progetto del Milan. Amorim adora parlare direttamente con i ragazzi; ha parlato con Gila, lo ha fatto con lo stesso Gonçalo Ramos. Quindi a Ruben Amorim piace avere questo tipo di contatto anche per capire il feeling con il giocatore. Il Milan su Karetsas c’è ancora, ma tutto dipende dal Borussia Dortmund. Il Milan è in una posizione diversa. Oggi il Milan le cose importanti che voleva fare le ha fatte: Gila, un difensore top, e Gonçalo Ramos, un attaccante top. Adesso c’è da fare delle valutazioni. Bisogna vendere Rafa Leao, questa è la priorità, nel frattempo il Milan resta in contatto per Karetsas che è visto come un grande talento.

Chiaramente c’è un Borussia Dortmund agguerrito, è questa la realtà ed è per questo che dal Milan c’è sempre prudenza. Il Dortmund ha viaggiato in queste ore a Genk per incontrare il club belga e per provare ad accelerare. Il Dortmund va fortissimo su Karetsas, vuole prenderlo e lo considera una priorità assoluta, mentre per il Milan è un’opportunità. Cioè, se dovessero crearsi le condizioni giuste il Milan rimane interessato. È chiaro che se il Borussia arriva e chiude… Per il Milan è più un’idea legata ad un’opportunità, non una necessità immediata. Se dovessero aprirsi le condizioni giuste, se il Dortmund non dovesse chiudere, il Milan può subentrare. Non c’è un testa a testa diretto in questo momento. Il Milan si sta muovendo, ma dipende da cosa accadrà con il Dortmund. Questo è lo stato dell’arte attorno a Karetsas”.