Galatasaray o Fenerbahce per Leao? Il Milan attende, ecco la posizione dei rossoneri
Archiviata la prima uscita stagionale, il Milan è pronto a entrare nella fase più intensa del proprio precampionato. La tournée tra Australia e Indonesia accompagnerà infatti la squadra di Rúben Amorim verso l'inizio della nuova stagione, offrendo al tecnico portoghese l'opportunità di lavorare con continuità su una squadra ancora in piena costruzione.
Il pareggio contro il Celtic ha rappresentato un primo banco di prova utile per valutare il livello della preparazione e osservare le prime applicazioni dei principi di gioco introdotti durante il ritiro. Adesso, però, il calendario propone test ancora più indicativi, nei quali i rossoneri saranno chiamati a crescere sotto il profilo atletico, tattico e mentale.
Ogni allenamento e ogni partita contribuiranno a definire le gerarchie e ad accelerare l'inserimento dei nuovi arrivati, senza dimenticare i giovani che puntano a convincere lo staff tecnico. Il tour rappresenta quindi uno snodo fondamentale dell'estate milanista, con l'obiettivo di arrivare all'esordio ufficiale nelle migliori condizioni possibili.
Intanto continua la telenovela Rafa Leao. Come riporta il Corriere dello Sport, il Diavolo considera Leao un giocatore dal valore tra i 50-60 milioni e non vorrebbe scendere sotto questa soglia. I rossoneri quindi non sono attratti dalla proposta del Galatasaray ma aspettano di capire come si muoverà il Fenerbahce nelle prossime ore.
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