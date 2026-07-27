Calciomercato
MN - Milan, domani mattina Diawara a Milano per le visite mediche
Sankhoun Diawara, difensore classe 2006, è atteso domani mattina a Milano per svolgere le visite mediche di rito con il Milan che nelle scorse ore ha chiuso definitivamente lo scambio dei documenti con il Troyes per il giovane francese. Dopo i test, il giocatore, che arriverà in rossonero per 3 milioni di euro più più una percentuale sulla futura vendita, firmerà il suo nuovo contratto con il club di via Aldo Rossi.
La sua posizione naturale è quella di braccetto sinistro, dunque nel Milan di Ruben Amorim avrà il ruolo di prima alternativa di Strahinja Pavlovic. Nell'ultima stagione con il Troyes, Diawara ha collezionato 24 presenze (di cui 14 in Ligue 2) e ha segnato un gol.
di Antonio Vitiello
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