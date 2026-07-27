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VIDEO - Il Fenerbahce è in Italia per Leao: le ultime

VIDEO - Il Fenerbahce è in Italia per Leao: le ultimeMilanNews.it
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Oggi alle 19:52Calciomercato Milan
di Redazione MilanNews

Cihan Kamer, membro del CdA del Fenerbahce, è atterrato a Milano pochi minuti fa: nei prossimi giorni gli incontri con la dirigenza del Milan per provare a progredire nell'affare Leao (QUI tutti gli ultimi aggiornamenti).