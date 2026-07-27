Sabuncuoglu: "Il Fenerbahçe punta a completare il trasferimento di Rafael Leão per circa 40 milioni di euro, o per una cifra addirittura inferiore"
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Yagız Sabuncuoglu, giornalista ed esperto di mercato turco, si è così espresso sul possibile affare che porterebbe Leao al Fenerbahce
Yagız Sabuncuoglu, giornalista ed esperto di mercato turco, scrive su X che il Fenerbahçe punta a completare il trasferimento di Rafael Leão per circa 40 milioni di euro, o per una cifra addirittura inferiore. Il club turco, dopo aver dialogato a lungo con l'entourage del portoghese, incontrerà presto il Milan per provare a definire i dettagli dell'affare.
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