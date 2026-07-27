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Il Fenerbahce accelera per Leao: un membro del CdA a Milano per trattare con il Milan

Il Fenerbahce accelera per Leao: un membro del CdA a Milano per trattare con il MilanMilanNews.it
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Oggi alle 19:26Calciomercato Milan
di Lorenzo De Angelis
Un membro del CdA del Fenerbahce è a Milano per discutere con il Milan del possibile trasferimento in Turchia di Rafael Leao

Il Fenerbahce accelera per Rafael Leao. Stando a quanto riportato da alcuni colleghi turchi, Cihan Kamer, membro del Consiglio di amministrazione turco, è volato a Milano per incontrare direttamente la dirigenza del Milan e discutere del possibile trasferimento dell'attaccante portoghese

Il summit potrebbe rappresentare un passagio importante per capire margini, formule e cifre dell'operazione, sulle quali il club rossonero è stato però chiaro fin da subito, come anticipato anche da MilanNews.it (CLICCA QUI per leggere la notizia): nessuna operazione a titolo temporaneo, solo definitivo, a circa 60 milioni di euro. 