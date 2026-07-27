Agresti: "Camarda non andrà in prestito un’altra volta, ma resterà al Milan"

vedi letture

Stefano Agresti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su Francesco Camarda, autore di una doppietta contro il Celtic.

Stefano Agresti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su Francesco Camarda, autore di una doppietta contro il Celtic: "Un lampo di speranza, anzi due. Rigore conquistato, poi trasformato; gol di testa svettando in mezzo a due avversari, da centravanti di razza. Lampi di Camarda, in una partita che conta niente - l’amichevole di Glasgow contro il Celtic - ma può valere tantissimo: questa doppietta convince definitivamente Amorim, il ragazzino non andrà in prestito un’altra volta ma resterà al Milan. Diciotto anni, italiano. I rossoneri - presidente americano, allenatore portoghese - credono al giovane attaccante milanese, gli hanno appena rinnovato il contratto e poi hanno deciso che sì, è pronto per fare parte dell’organico che si sta tuffando nella prossima stagione. L’estate è la stagione dei sogni, e allora sogniamo perché ne abbiamo bisogno: Camarda è un segnale di rinascita azzurra. Piccolo, certo non definitivo, ma confortante. Anche perché non è l’unico che il nostro calcio sta trasmettendo in queste settimane. Crediamoci".

Le parole di Camarda

E proprio Francesco Camarda resterà al Milan e sarà tra i vice di Gonçalo Ramos in questa stagione. L’attaccante classe 2008, dopo la partita ha detto: "Mi aspetto di migliorare tanto, soprattutto nello spogliatoio dove già conoscevo la maggior parte dei ragazzi. Lavoro per migliorare e per la squadra, ma soprattutto lavoro al massimo per i colori che amo. Ci sono delle opportunità che non si possono perdere", questo un estratto delle sue parole riportato dal Corriere dello Sport.