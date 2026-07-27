Milan a caccia di altri rinforzi. Bucchioni: "I rossoneri vogliono Savinho e Guerreiro"

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Il giornalista Enzo Bucchioni ha rivelato che il Milan ha messo nel mirino Savinho del Manchester City e il parametro zero Guerreiro

Enzo Bucchioni, nel suo editoriale su tuttomercatoweb.com, ha parlato non solo del caos che c'è intorno alla panchina della Nazionale italiana, ma anche del mercato delle big della Serie A. In merito alla prossime mosse del Milan, il giornalista ha spiegato che i rossoneri sono ora al ricerca di esterni offensivi:

"Intanto il vertice fra Cardinale e Amorim ha partorito la convinzione che al Milan servono esterni offensivi di grande qualità. Il primo della lista è il brasiliano Savinho, talento del City. Transfermarkt lo valuta 35 milioni, i rossoneri ne hanno messi sul piatto una cinquantina. Ma si guarda anche al portoghese Guerreiro, 32 anni, uomo di fascia alto o anche basso, svincolato dal Bayern. Nel frattempo cedere Leao a 60 milioni è complicatissimo. II Galatasaray lo ha trattato per il prestito, no del Milan".