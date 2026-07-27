Moretto: “Fenerbahce su Leao ma il Milan continua a chiedere 60 milioni e non vuole abbassare la cifra”

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Moretto rivela le ultime sulla trattativa Milan-Fenerbahce per Leao.

Nel canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha parlato dell'affare Milan e Fenerbahce per il rossonero Rafa Leao. Queste le sue parole.

“Per quanto riguarda l'interessamento dei due club turchi Galatasaray e Fenerbahce ne stiamo parlando da diverse settimane, abbiamo sempre detto che le uniche due squadre reali che volevano e vogliono Rafa Leao erano appunto Galatasaray e Fenerbahce e adesso il Fenerbahce prova ad accelerare perché è arrivato un delegato del club a Milano per trattare direttamente con il Milan. Quindi nelle prossime ore ci sarà un incontro diretto tra il club turco e Milan. Il Fenerbahce mi dicono che voglia comprare Leao, quindi l'intenzione, l'obiettivo è quello di arrivare ad un trasferimento a titolo definitivo. Però ci sono diverse incognite ancora da sciogliere, innanzitutto da capire l'offerta che faranno al Milan. Mi dicono che però la cifra non sarà sicuramente bassa, nel senso che il Fenerbahce si presenta con tutte le intenzioni di potersi avvicinare a quello che chiede il Milan. Il Milan chiede sui 60 milioni di euro, in questo momento non è così tanto flessibile su Leao, chiede una cifra alta e non vuole abbassare questa cifra. Poi bisognerà capire quanti soldi effettivamente a livello di stipendio offrirà il Fenerbahce al giocatore, perché il giocatore ad oggi continua a dare priorità a progetti di un certo livello che però sulla carta non ci sono ancora, quindi insomma bisogna capire ancora come si svilupperà questa cosa, però il Fenerbahce spinge per Leao”.