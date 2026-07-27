Letizia: "Invece che coi soliti due-tre con la testa su altre cose, sarà fondamentale avere 20 giocatori concentrati. Si completi l'opera"

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Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube commentando questa fase del calciomercato del Milan.

Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube commentando questa fase del calciomercato del Milan: “È giusto ed è normale che il mercato del Milan in questa seconda fase si basi sulle cessioni come motore per gli acquisti: se anche ora si tornasse all’autofinanziamento, non bisogna dimenticare i colpi Gonçalo Ramos e Gila. Nessuno in Italia e fuori dal circolino Premier più superbig europee ha la disponibilità reale di fare mercato senza limiti e senza cedere. Ora bisogna cedere al più presto Leao e l’apertura alla Turchia è finalmente un bagno di realismo e di umiltà da parte di un giocatore che non può ambire a nulla di meglio.

Per rinforzarsi non serve chissà che: basta un giocatore che si sposi bene con le richieste di Amorim, con etica del lavoro, fame, professionalità e voglia di sudare. Nel calcio di oggi, la dedizione, l’impegno e la serietà superano il talento e la tecnica: sarà fondamentale iniziare un campionato con 20 giocatori concentrati e affamati, invece che con i soliti due o tre con la testa su altre cose. Negli ultimi anni l’opera è stata iniziata: con la cessione di Leao e magari qualcunaltro sarebbe ora di completarla definitivamente”.