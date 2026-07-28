Baiocchini: “Leao ha creato un problema al Milan dicendo che vuole andare via, domani l’incontro con il Fenerbahce”

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Emanuele Baiocchini svela le ultime notizie su Rafa Leao.

Intervenuto in diretta a Sky Sport Calciomercato, Emanuele Baiocchini ha rivelato le ultime su Rafa Leao. Queste le sue parole.

"Leao sta diventando un problema per il Milan che deve cercare di trovare una soluzione e allora sta provando a trovarla questa soluzione. Ci sono dei dirigenti del Fenerbahce che sono arrivati a Milano nel tardo pomeriggio e domani incontreranno sia il Milan che l'agente di Leao per capire i costi dell'operazione. Quindi il Fenerbahce nonostante abbia fatto un paio di giorni fa un comunicato di smentita ufficiale sull'interesse del giocatore, oggi è a Milano per provare a prenderlo. Anche il Galatasaray è interessato, è scaduto il contratto di Icardi da 10 milioni e vorrebbero riservare quella cifra per un grande giocatore che potrebbe essere Leao. Il Milan chiede almeno 50 milioni di base fissa, 60 con i bonus. Il problema l'ha creato lui perché ha fatto tre interviste nelle quali diceva che vuole andare via".